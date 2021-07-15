Dünya devi duyurdu: Ürünlerinin ambalajında karbon ayak izi bilgisi olacak

Gıdadan temizliğe, kişisel bakım ürünlerinden hayvan mamasına geniş ürün yelpazesine sahip Unilever firması, ürünlerinin ambalajında karbon ayak izi etiketleri koymaya başlayacağını açıkladı.

Karbon ayak izi küresel ısınmanın başlıca sorumlularından biri olarak gösteriliyor. Sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit salımının, bireyler ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına geliyor.

Independent’ın haberine göre, yeni ambalajlar yıl sonunda raflarda olacak. Uygulamaya ilk olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’da başlanacak, ardından 2022’nin sonunda Britanya’da devreye alınacak.

Dünyanın en büyük gıda ve tüketici ürünleri şirketlerinden biri Unilever, aralarında Algida, Calve, Knorr, Domestos, Dove, Signal gibi markaların olduğu 75 bin ürüne sahip. Şirket, bu ürünlerden 30 bininin karbon ayak izini hesaplayarak yıl sonunda bu bilgiyi içeren ambalajlarla satmaya başlayacağını duyurdu.

Unilever’in küresel tedarik zinciri başkanı Marc Engel şunları söyledi: “Ürün yelpazemizin karbon ayak izinin ne olduğunu bilmenin aşamasını yarıladık ve şimdi göstermeye başlama zamanının geldiğini düşünüyoruz. Pazar araştırmamız, özellikle genç tüketicilerin iklim değişikliğinden çok etkilendiklerini ve satın alma davranışlarını bir mesaj göndermek için kullanmaya istekli olduklarını gösteriyor. Önümüzdeki iki-beş yıl içinde tüm ürün yelpazemizde karbon etiketlerini kullanıma sunmayı amaçlıyoruz ve bunun yalnızca tüketicilerin davranışlarını değil, aynı zamanda tedarik zincirimizdeki binlerce işletmenin eylemlerini de değiştireceğine inanıyoruz.”