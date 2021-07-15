Boğaziçi Üniversitesi’ne vekaleten atama

Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğüne görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atandı.

Prof. Dr. Bulu, ocak ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör atanmasının ardından öğrenci protestolarıyla karşılaşmıştı.

Protestoların altı ayda sona ereceğini tahmin eden Bulu, dün gece yine Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlük adaylığı için başvuru ilanına açtı.

Belirlenen şartları taşıyan adaylar yarından itibaren 2 Ağustos’a kadar başvurabilecek.

Başvurular bizzat veya postayla YÖK Başkanlığı’na yapılabilecek.