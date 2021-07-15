Uçaktan, kaçakçılara göndereceği 8,5 kilo saf kokaini ‘yanlış’ evin çatısına attı

İtalya’da bir pilot, uyuşturucu kaçakçılarına ulaştırmayı planladığı 8,5 kilo saf kokaini yanlış adrese teslim etti! Uçaktaki uyuşturucuyu yanlış evin çatısına atan pilot tutuklandı.

Fotoğraflar: Carabinieri Oristano

Başkent Roma’dan yola çıkan pilot Francesco Rizzo’nun (28) hedefi Sardunya Adası’ndaki Oristano kentindeki, uyuşturucu çetesinin kendisine verdiği adresti. Ancak, o, ‘paket’i verilen adresteki evin çatısına atamadı.

Rizzo’nun, uçağıyla alçaktan uçarken attığı paket, uyuşturucu kaçakçılarının ‘komşusu’nun çatısına düştü. Düşerken de bir güneş panelini kırdı. Panelin kırıldığı andaki gürültüyle yerlerinden fırlayan ev sahipleri, çatılarında uyuşturucu bulunca polise haber verdi.

Martta yaşanan olayla ilgili açıklama yapan polis, Cessna tipi uçaktan atılan uyuşturucunun piyasa değerinin 8 milyon avro (9,34 milyon lira) olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre Roma’dan kalkan uçak Sardunya Adası’nda inmedi. 20 dakika süreyle adanın üstünde alçaktan uçtu ve paketi attıktan sonra radardan kayboldu. Üç ayı aşkın süre Rizzo’nun izini süren polis ekipleri, salı günü onu yakaladı. Rizzo, Almanya’dan yola çıktığı uçuş sonrasında, Sardunya’daki Cagliari-Elmas Havalimanı’na indiği sırada tutuklandı.

Polis, Rizzo aracılığıyla uyuşturucu çetesinin diğer üyelerine de ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.