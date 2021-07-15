Doğum kontrol yöntemi skandalı: Tarihi geçmiş implant dağıttılar

Kenya’da, son kullanma tarihi geçmiş doğum kontrol yöntemi dağıtan hükümet eleştirilerin odak noktası oldu.

Fotoğraf: msmedical.com.au

Hükümet, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yollanan, deri altına yerleştirilen yüksek oranda doğum kontrolü sağlayan çubukları (implant) ülkenin farklı bölgelerindeki kadınlara tıbbi malzeme ofisi Kemsa aracılığıyla dağıttı. Ancak kadınların çoğu çubukların üzerinde küf olduğunu görünce son kullanma tarihlerinin geçtiği anlaşıldı.

Kenya’da yayımlanan Daily Nation gazetesi, UNFPA’nın implantları geçen yıl ekim ayında yolladığını ancak hükümet ile yaşanan ‘vergi krizi’ nedeniyle liman kenti Mombasa’daki bir limanda uzun süre kaldıklarını yazdı. Bu gecikme, ülkede doğum kontrolü için kullanılan ürünlerin tedarikinde açık vermesine neden olmuştu. Sorun çözüldüğünde ise implantların kullanım süresi geçmişti.

Kemsa ve hükümet hem halk hem de muhalefet tarafından eleştirildi. Kemsa, iki ay önce de HIV tedavisinde, yan etkileri nedeniyle artık kullanılmayan bir ilacı dağıttığı için tepkilerin odak noktası olmuştu.