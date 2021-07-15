Moderna, mRNA kanser ve HIV aşısında insan denemelerine başlayacak

ABD’li ilaç firması Moderna, Covid-19 aşısını üretirken kullanılan mRNA teknolojisinin grip, Zika, HIV ve kanser için de kullanılacağını duyurdu.

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Bloomberg ajansının haberine göre, firmanın 10 virüs için bu teknolojiyi kullanarak geliştirdiği aşılar insan denemeleri aşamasına geldi.

Bu teknolojide, virüs proteinlerinin nasıl oluşturulacağına dair genetik kod, yapısı değiştirilmiş RNA ile hücrelere aktarılıp vücudun bağışıklık tepkisi vermesi sağlanıyor. RNA da vücutta DNA’daki bilgileri proteinlere iletme görevini üstleniyor.

mRNA teknolojisi, üzerine çalışmaların 2005’te başladığı yeni sayılabilecek bir teknoloji.

Moderna da Covid-19 aşısı üzerine çalışmalara, Çinli bilim insanlarının corona virüsünün RNA dizilimini Ocak 2020’de yayınlamasından hemen sonra başlamıştı. Firma bu yıl bir 1 milyar doz üretim kapasitesine ulaştığını duyurmuştu.