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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadet için tereddüt etmeyecektim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim” dedi.

Fotoğraf: AA

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 binden fazla vatandaş yaralandı. Aradan geçen yılda ‘FETÖ’ye çok sayıda dava açıldı, halen soruşturmalar ve gözaltılar sürüyor.


 Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı’nda ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’na katıldı.

‘Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktıklarını’ ifade eden Erdoğan, pazartesi veya salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacaklarını söyledi.

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