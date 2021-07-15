Yavaş’tan ‘flamingo katliamı’ açıklaması: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü’nde yaşanan ‘flamingo katliamı’nı hatırlatarak, “Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız” dedi.

Fotoğraf: Fahri Tunç

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olduğundan birçok kuş türünün ilkbahar ve yaz aylarında konaklama noktası oluyor. Her yıl yaklaşık 20 bin flamingo Tuz Gölü’nde konaklayarak kuluçka dönemini de burada geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıkmıştı. Bu yıl da yine bölgeye kuluçka dönemini geçirmek üzere flamingolar gelmiş, ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanalların geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingolar ölmüştü.

Twitter paylaşımında hayatını kaybeden yavru flamingoların fotoğrafını paylaşan Yavaş, şunları kaydetti: “Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalar’dı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait.”