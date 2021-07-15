Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan ‘flamingo katliamı’ açıklaması: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü’nde yaşanan ‘flamingo katliamı’nı hatırlatarak, “Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız” dedi.

Fotoğraf: Fahri Tunç

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olduğundan birçok kuş türünün ilkbahar ve yaz aylarında konaklama noktası oluyor. Her yıl yaklaşık 20 bin flamingo Tuz Gölü’nde konaklayarak kuluçka dönemini de burada geçiriyor.


Geçen yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıkmıştı. Bu yıl da yine bölgeye kuluçka dönemini geçirmek üzere flamingolar gelmiş, ancak yağışların yetersizliği nedeniyle göldeki su seviyesinin azalması ve gölü besleyen su kanalların geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingolar ölmüştü.

Twitter paylaşımında hayatını kaybeden yavru flamingoların fotoğrafını paylaşan Yavaş, şunları kaydetti: “Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalar’dı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait.”

Flamingoların ölümünün kuyu ve sulamayla ilgisi yokmuş

İş işten geçtikten sonra: Tuz Gölü’ndeki ‘flamingo katliamı’ için inceleme

Vahşi tarım sulamasının sonucu: Tuz Gölü’nde yavru flamingo katliamı!

SON HABERLER

Kadıköy’de mozaik üstüne döşenen mermerin çatlakları…

Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir

Japonya’dan internet hız rekoru: Türkiye’dekinin 11 milyon katı

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü’ndeki mühendisler, 319 terabit/sn hıza ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardı. Türkiye ortalamasından 11.099.512 kat daha hızlı olan yeni rekor, saniyede 5 bin GTA V oyunu indirebilecek kadar güçlü.