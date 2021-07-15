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FED başkanından ‘stabil coin’ mesajı: Daha fazla düzenleme gerekli

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, stabil coinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Reuters, Twitter

BloombergHT’nin haberine göre, Powell, kripto varlıkların ABD’de ana ödeme aracı haline gelebilme ihtimaline ‘şüpheyle bakıyor.’ Ancak Powell’a göre stabil coinler daha fazla ‘ilgi çekebilir.’


Powell, stabil coinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için ise daha fazla düzenleme gerekli olduğu görüşünde.

Powell, merkez bankasının dijital para biriminin, kripto para birimleri ve stabil coinlere daha uygun bir alternatif olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise bunun merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için güçlü argümanlardan biri olduğunu söyledi.

Fed Başkanı, “Dijital bir ABD para birimi olsaydı, stabil coinlere ve kripto para birimlerine ihtiyacınız olmazdı” dedi.

Stabil coin nedir?

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardan farklı olarak, bir rezerv varlık tarafından desteklenen, fiyatı sabit dijital varlıklara stablecoin deniyor. Altın, gümüş ve petrol gibi emtialar ile desteklenen stabil coin örnekleri bulunsa da, çoğu stabil coin, doları rezerv varlığı olarak kullanıyor. Günümüzde USDT (Tether), USDC (USD Coin) ve BUSD (Binance USD) en popüler stabil coinler arasında.

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