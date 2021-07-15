İngiltere ve Galler’de ‘bekaret testi’ yasaklanıyor: Kadınların hayatını riske atıyor

İngiltere ve Galler’de ‘namus cinayeti‘ adı altında kadınların öldürülmesi riskini artıran ‘bekaret testi’ yasaklanıyor.

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Muhafazakar Parti milletvekili Richard Holden geçen yıl ‘Orta Çağ’dan kalma’ diye nitelendirdiği prosedürün yasaklanması için teklifte bulunmuş, Avam Kamarası tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilmişti.

Şimdi Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı’nın da desteklediği yasak, yeni sağlık yasa tasarısında yer aldı.

Tasarıda ayrıca ‘kızlık zarı tamiri’ olarak bilinen himenoplasti işleminin yasaklanması da yer alıyor.

BBC’nin geçen yıl hazırladığı bir dosyaya göre en az 21 özel klinikte bu iki işlem de yapılıyor. Ulusal Sağlık Sistemi verilerine göre 2015-2020 yılları arasında 69 himenoplati işlemi yapıldı. Ancak bu veri özel klinikleri içermediğinden gerçek sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Bilimsel bir dayanağı olmayan ‘bekaret testi‘ işlemi Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan haklarına aykırı aykırı olarak nitelediriliyor.

Himenin (‘kızlık zarı’) yalnızca cinsel ilişki nedeniyle yırtıldığı inancı yanlış. Başka nedenlerle olabileceği gibi kişinin himen olmadan doğması da mümkün.

‘Bekaret testi’ uygulamasına karşı kampanya yürüten gruplar testi ‘geçemeyen‘ kadınların ya da kız çocuklarının sözde namus cinayetlerinin hedefi olması riskini vurgulıuyor.

2002’de ‘bekaret testi’ sonucunda babası tarafından öldürülen 16 yaşındaki Heshu Yones ülkede ilk kez ‘namus cinayeti’ olarak kabul edilen vakaydı.

The Times haberine göre, Britanya’da namus adı altında yapılan istismarı durdurmak için çalışan kurum Karma Nirvana yardım hatlarına ‘bekaret testi’ ve himenoplastiyle ilgili gelen çağrılar geçen ekimden beri yüzde 75 arttı. Kurum yardım isteyenlerin 17-35 yaş arası olduğunu belirterek, aralarında ailelerinin himenoplastiye zorladığı tecavüz mağdurları olduğunu ifade etti.