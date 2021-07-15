Böyle bir gündem de var: Köpekbalığı saldırıları ‘karşılaşma’ olarak adlandırılsın

Avustralya’da bazı eyaletler, köpekbalıklarına yönelik yanlış algıyı kırabilmek için, ‘saldırı’ yerine ‘etkileşim’ ya da ‘karşılaşma’ denmesinde ısrarcı.

Gri resif köpek balığı. Fotoğraf: Reuters

Köpekbalıkları okyanusların en çok araştırılan ve merak uyandıran, öte yandan ortalıkta hakkında en fazla yanlış bilgi dolanan canlıları arasında. Medyanın ve popüler filmlerin etkisiyle ortaya çıkıp güçlenen ‘Köpekbalıkları sıklıkla insanlara saldıran agresif hayvanlardır‘ algısı ise tartışılmakta.

Yaklaşık 50 yıl önce vizyona giren ‘Jaws’ filminin ardından köpekbalıklarının adı -başta büyük beyaz türleri olmak üzere- insanlar arasında ‘canavar’a çıktı.

Independent’ta yer alan habere göre Avustralya’daki Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletleri, Steven Spielberg’ün ‘canavar’ olarak tasvir ettiği bu korku verici algıyı değiştirmekte kararlı.

Queensland eyaletinde, insanlarla köpekbalıkları arasındaki ‘rastlaşmalar’ın saldırı değil ‘karşılaşma‘ olarak tanımlanması isteniyor.

The Sydney Morning Herald’ın haberine göre bir yetkili, köpekbalıklarıyla ilgili bir konferansta yaptığı açıklamada, sosyal araştırmalara dayanarak ‘saldırı’ yerine ‘ısırık’ ya da ‘olumsuz karşılaşma’ terimlerinin tercih edileceğini söyledi.



2020 yılında köpekbalıkları nedeniyle 13 ölüm gerçekleşti. Bu, denize giren insan sayısı düşünüldüğünde düşük bir rakam.

Macquarie Üniversitesi’nden Nathan Hart ‘‘Köpekbalığının eli yok. Bir şeyi tanımak isterse ağzına alıyor. Köpekbalığı çok nadiren insan yer’’ dedi.

The Herald’a göre Yeni Güney Galler eyaletindeki yetkililer ‘saldırı’ kelimesini kullanmayı bıraktı. Eyaletin sözcülerinden biri ‘’Resmi raporlarımızda köpekbalıklarıyla ilgili meseleleri ‘olay’ ya da ‘etkileşim’ olarak niteliyoruz’’ dedi.

‘Isırılanlarla’ çalışıldı

Eyalet ayrıca doğru dili kullanabilmek için köpekbalıklarıyla ‘karşılaşmalardan’ kurtulanlar tarafından kurulan ‘Bite Club’la da çalıştı. Bu oluşum, 3 metrelik bir boğa türü köpekbalığı tarafından ısırılan Dave Pearson tarafından üç sene önce sosyal medyada kurulmuştu.

Florida Üniversitesi’nin ‘uluslararası köpekbalığı saldırıları’ verilerine göre 2020’de dünya genelinde 129 köpekbalığı ‘olayı’ yaşandı.

Bunların 33’ü ABD’de meydana gelirken Avustralya 18 ile ikinci sırada yer aldı.

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