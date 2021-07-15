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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, tweet sansüründe zirveye oynuyor

Sosyal medya platformu Twitter’ın 2020 raporuna göre hükümetlerin tweet sansür talebi arttı. Türkiye, Hindistan’ın ardından en fazla talepte bulunan ülke. Türkiye’yi Rusya ve Pakistan izledi.

Türkiye Twitter’dan taleplerde zirveye oynuyor. Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de geçen yıl yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasasının gereklerine uymayan şirketler para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Youtube, Facebook, Linkedin, TikTok ve en sonunda da Twitter, yasanın gereği olarak Türkiye’ye temsilci atamıştı. 


Twitter’ın yılda iki kez yayınladığı şeffaflık raporunun Temmuz-Aralık 2020 dönemini değerlendiren verilerine göre dünya genelinde 199 gazeteci ve haber kaynağının teyit edilmiş hesaplarına ait içeriğin kaldırılması için hükümetlerden şirkete 361 yasal talepte bulunuldu. Bu rakam oransal olarak Ocak-Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 26’lık bir artışa denk geliyor.

Euronews’in haberine göre Hindistan bu talepte başı çekti. Rapora göre Hindistan hükümetinin gazeteci ve haber kaynaklarına ait içerik kaldırma talebi bu yıl ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen talebi geçti.

Twitter bu talepler karşısında gazeteci ve haber kaynağına ait yalnızca beş içeriği kaldırdığını açıkladı.

Türkiye zirveye oynuyor

Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülke Japonya oldu. Japonya’nın daha çok uyuşturucu madde ve kullanımı, müstehcenlik ve para aklamayla ilgili yasalara atıfla bulunduğu talepler dünya genelinde şirkete iletilen talebin yüzde 43’ünü oluşturdu.

İkinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ise Rusya geldi. Rusya’dan gelen taleplerinin çoğunda intiharların teşvikini önleme yasasına atıfta bulunulduğu bildirildi.

Türkiye ise Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan dördüncü ülke. Türkiye’nin talepleri dünya genelinden iletilen içerik kaldırma talebinin yüzde 10’unu oluşturuyor.

Türkiye 5 bin 336 bilgi talebinde bulundu

Rapora göre Türkiye’den bahse konu dönemde gazeteci ve haber kaynaklarına ait hesap ve içeriklerin yanısıra toplamda 5 bin 336 bilgi talebinde bulunuldu. Bunlardan 200’ü acil, 3 bin 657’si rutin, 1479’u ise birleşik talep olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye dünya genelindeki bilgi talebinin yüzde 5’ini oluşturdu.

İçerik kaldırma talebi açısından ise durum çok daha çarpıcı. Rapora göre Türkiye bahse konu dönemde toplamda 49 bin 525 yasal talepte bulunuldu. Bunların 7 bin 70’i mahkeme kararı iken, 42 bin 455’i diğer yasal talepler olarak gerçekleşti.

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