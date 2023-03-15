Akşam Postası / 15 Mart 2023

Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel: 11 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman ve Şanlıurfa’da sağanak yağmur sonrası oluşan selde toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Erdoğan: ‘Önce vatanım ve milletim’ diyen herkesle işbirliği yolları arayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önce vatanım ve milletim diyen herkesle işbirliği yapmanın yollarını arayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, cumartesi HDP’yi ziyaret edecek

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü saat 13:00’te HDP’yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu HDP’nin eş genel başkanları tarafından karşılanacak.

HDP’den AYM’ye yeni başvuru: Davayı seçim sonrasına bırakın

Kapatma davası için 11 Nisan’da sözlü savunmya hazırlanan HDP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir kez daha başvurarak kararın seçim sonrasına bırakılmasını istedi.

İsveç başbakanı, NATO umudunu 14 Mayıs sonrasına bıraktı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili umudunu Türkiye’deki genel seçimler sonrasına bıraktı.

BİSAM’a göre açlık sınırı asgari ücretin 730 lira üstünde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı şubatta 9 bin 234 lira, yoksulluk sınırıysa 31 bin 939 liraya çıktı.

Fatih Altaylı’ya göre Muharrem İnce’yi ‘ak troller gazlıyor’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’li trollerin sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi destekleyen tweet’ler atarak ‘gazladığını’ yazdı.

Serde vekillik var: Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bütçede 2006’dan bu yana en yüksek aylık açık

Merkezi yönetim bütçe giderleri 389,4 milyar lira, bütçe gelirleri 218,8 milyar lira olarak açıklandı. Böylelikle bütçe dengesi şubatta 170,6 milyar lira açık verdi. Bu, 2006’dan bu yana en yüksek aylık açık.

AKP’de Yanık ve Zengin hedefte: Parti yönetimine sessizlik talimatı

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den gelen itirazlar parti tabanında rahatsızlığa yol açtı.

Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi öğrencilere Nazi selamı

Dün oynanan liselerarası futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine karşı Nazi selamı verildiği görüldü.