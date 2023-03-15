Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en az 50 bine yakın yurttaşın yaşamını yitirdiği depremlerde, yetkililerden kimsenin sorumluluk alıp istifa etmemesi eleştirilirken bir istifa haberi Hatay’dan geldi.

Ancak, bu istifa sorumluluktan değil daha ‘üst düzey’ bir göreve geçmek için verilen bir karar.

Depremden en çok etkilenen illerden birisi olan ve ilk zamanlarda yardım gitmediği için enkaz altında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hatay’ın valisi Rahmi Doğan, milletvekili olabilmek için görevini bıraktı.

Doğan, istifa kararını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

‘Devlet büyüklerinin müsaadesiyle’ önümüzdeki seçimlerde Sivas’tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini söyleyen Doğan, görev yaptığı süre içerisinde ‘güzel işler’ yaptığını ve mesleğini ‘layıkıyla’ yürüttüğünü kaydetti.

Doğan’ın açıklamaları şu şekilde:

*Değerli hemşehrilerim 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

*Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

*Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da geçen hafta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.