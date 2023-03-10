Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

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İstifa kararı, Adıyaman valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden, Çuhadar’ın imzasıyla paylaşıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Çuhadar’ın mesajı şöyle: “Yaklaşık üç yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş durumdayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcı olsun”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan çifte depremlerin sabahında Kahramanmaraş ve Elbistan’a koordinatör vali olarak görevlendiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek bugün yeni bir kararla aynı görev için Adıyaman’da görevlendirildi.

Depremzedelere ‘gülerek’ karşılık vermişti

Adıyaman’da da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yakınları enkaz altında kalan depremzedeler, valiliğe giderek çalışmaların ve yardımların yetersiz olduğunu belirtmiş ve tepki göstermişti.

Vali Çuhadar’sa “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye soran depremzedelere gülerek karşılık vermişti. Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki göstermişti.