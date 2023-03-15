Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener’le selin vurduğu bölgeye gidiyor

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla birlikte selin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman’a geçeceklerini bildirdi.

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Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman’da oluşan sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışması sürerken, çadırkentlerde yaşayan depremzedeler de zorluk çekiyor.

Kılıçdaroğlu, selin vurduğu her iki ile Akşener ve Davutoğlu’yla geçeceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu ayrıca halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, büyükşehir belediyeleriyle koordinasyon içinde hareket edeceklerini kaydetti.