‘Sahadayım’ mesajı veren belediye başkanı eleştirilere katlanamadı

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki su baskınlarında belediyenin yetersiz olduğunu söyleyerek eleştiri yapanları yorumlarını gizleyerek susturmaya çalıştı.

Zeynel Abidin Beyazgül’ün sahadan fotoğrafı. (Twitter)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin vurduğu 11 şehirden biri de Şanlıurfa.

Şanlıurfa’da yağışlardan sonra Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni su basmış; görüntülerde su bastığı sırada yoğun bakım ünitesinde yatan çocuklar görülmüştü.

Hastanenin dışında depremzedelerin de yaşadığı birçok konutu ve işyerini su bastı.

AKP’li belediye başkanı Beyazgül, Twitter’dan paylaştığı fotoğraflarla sahada çalıştığını belirtirken; kentte yaşayanlara uyarılar yaptı.

Sağanak yağışın oluşturduğu tüm olumsuzlukları bertaraf etmek adına kurum amirlerimizle beraber sahadayız. pic.twitter.com/n8jV1bnXBz — Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) March 14, 2023

Ancak paylaşımlara çok sayıda belediyeyi eleştiren yorumlar yapıldı. Kimi yorumlarda su baskınlarının da görüntüleri yer aldı.

Ancak Beyazgül, Twitter’da kendisini öven yorumları bırakıp eleştiri bulunduran tüm yorumları gizledi.

O yorumların bazıları şöyle;