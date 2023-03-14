Şanlıurfa’da devlet hastanesini su bastı: ‘Ne tarafa baksan eziyet’

Şanlıurfa’da yağışlardan sonra Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni su bastı. Görüntülerde su bastığı sırada yoğun bakım ünitesinde yatan çocuklar var.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin vurduğu 11 şehirden biri de Şanlıurfa.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne tarafa baksan dökülüyor, ne tarafa baksan skandallar çıkıyor, ne tarafa baksan öngörüsüzlükleri yüzünden vatandaş eziyet çekiyor! Yazıklar olsun!” dedi.

Ne tarafa baksan dökülüyor, ne tarafa baksan skandallar çıkıyor, ne tarafa baksan öngörüsüzlükleri yüzünden vatandaş eziyet çekiyor!



📍Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi!



Yazıklar olsun! pic.twitter.com/GBbLwuxsNf — Aziz AYDINLIK (@azizaydinlikchp) March 14, 2023

Hastaneye dair başka bir görüntüyse şöyle: