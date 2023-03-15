Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da: Ölümlere yol açanlara ‘Güle güle’ demek zorundayız

Selin vurduğu Şanlıurfa’ya giden millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ölümlere yol açanlara ‘Güle güle’ demek zorundayız” dedi.

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Deprem bölgesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Şanlıurfa ve Adıyaman’da oluşan sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, beş kişiyse kayıp.

Şanlıurfa’daki selde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi müteahhitlerinden’ diye ödüllendirdiği Halil Bağıban’ın şirketine 104 milyon 900 bin liraya ihale edilen Abide Kavşağı da sular altında kaldı.

Buradaki suyun çekilmesi için saatlerce pompanın getirilmemesi, bunun yerine kepçe kullanılması, öfkeye neden oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bölgeye gelen Kılıçdaroğlu da bu duruma tepki gösterdi.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Şanlıurfa’da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya millet ittifakının genel başkanları olarak değil, aynı zamanda mayısta kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik.

*Şikayetler var, onları da dinliyoruz. Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Efendim su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgâr mı olur, deprem mi olur. Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz?

*Şurada az önce gördük. Alt geçit yapmışlar, bir pompayı getirmek için Allah aşkına söyler misiniz saatlerce beklenir mi ya? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?

*Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Tamamını çözeceğiz. Yeni bir anlayışla, zihniyeti tamamen değiştirerek, kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne. Ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa, kimse kusura bakmasın ona da “Güle güle” demek zorundayız.

Bu arada Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirirken, bir kişi “Burası siyaset yeri değil, acımız var” dedi. Bunun üzerine liderleri izleyen vatandaşlar, o kişiyi yuhaladı ve ardından “Hükümet istifa” sloganları attı.