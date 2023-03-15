Abide Kavşağı sele teslim: Ödüllendirdiler, boyadılar, tıkandılar

BİLAL ÇELİK

Şanlıurfa’daki selde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi müteahhitlerinden’ diye ödüllendirdiği Halil Bağıban’ın şirketine 104 milyon 900 bin liraya ihale edilen Abide Kavşağı da sular altında kaldı.

Fotorğaf: (Twitter-AA)

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin vurduğu 11 kentten Şanlıurfa ve Adıyaman sele teslim. Adıyaman’da bir, Şanlıurfa’da dokuz kişi hayatını kaybederken kayıp yurttaşlar da var.

‘Nereden nereye geldik’

Şanlıurfa’da 3 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Abide Kavşağı da sel sularından nasibini aldı. Erdoğan açılışta yol çalışmalarıyla şöyle övünmüştü: “Hatırlayın, nerelerden geldik? Şanlıurfa’nın havalimanı, Şanlıurfa’nın böyle güzel yolları mı vardı, nerede? Ama şimdi havalimanından çıkıyorsun Karaköprü’dün merkeze tüm kavşak düzenlemeleriyle, her şeyiyle, altyapısıyla-üstyapısıyla bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Şanlıurfa.”

Ancak Erdoğan’ın övdükleri arasındaki bu kavşak sel sularıyla doldu; mahsur kalan bir itfaiye eri sudan zorlukla çıkabildi. Bu anların görüntüleri Twitter’dan paylaşıldı.

Bakıyorum hemen "Şanlıurfa sel felâketi" diye isim verilmiş.



Ne felâketi arkadaş?



Bilime uygun en basit alt yapı çalışmasını dahi doğru düzgün yapmazsan sel de olur, su da basar.



Felakete yağan yağmur değil, akılsız, liyakatsiz, açgözlü kafa neden oluyor. pic.twitter.com/a3b3wMdquO — Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) March 15, 2023

Abide Kavşağı sel sularına teslim. (AA)

Önce ihale, sonra ödül

Belediyenin tartışmalı 21 b (pazarlık) usulüyle açtığı ve 13 Nisan 2022’de sonuçlanan ihaleye altı firma birden teklif verdi. Fakat beş firmanın teklifi reddedilerek ihale ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesine girdiği için Erdoğan’ın elinden ödül alan Halil Bağıban’a ait Ohitan şirketine verildi.



Projenin müteahhidi Halil Bağıban, ödülünü Erdoğan’ın elinden aldı. (Gürbağ Grup)

İhalenin bedeliyse 104 milyon 900 bin liraydı.

Şirket, proje kapsamında viyadük inşaatı, bağlantılar için istinat duvarı, toprakarme (donatılı zemin duvarı), asfalt, aydınlatma ve çevre düzenlemelerini yaptı.

İhale sonuçlandıktan dört ay sonra Bağıban, Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

Şanlıurfa belediyesinin internet sitesinde proje şu görselle tarif edilmişti:

Proje, tamamlandıktan sonra sitede şu fotoğrafla tanıtıldı:

Toprak yeşile boyanmıştı

Erdoğan, bu kavşağın açılışına katılacakken çimler yetiştirelemediği için toprak yeşile boyanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu boyama işlemini Twitter’dan fotoğraf paylaşarak şöyle duyurmuştu: “Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan’ın gelişi öncesi personeli seferber etti! Afrika’yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar. Öyle ki, Urfa’nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar.”

Hemşerilerimi hizmete hasret bırakan #Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın gelişi öncesi personeli seferber etti!



Afrika'yı andıran görüntüleri makyajlıyorlar.



Öyle ki, Urfa'nın merkezinde boş alanı yeşillendirmek yerine, toprağı yeşile boyuyorlar.#vizyon'a bak! 😀 pic.twitter.com/YMPBC1PvGi — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 2, 2022

Belediye ise “Boya değil, serpme çim” diye açıklama yapmıştı.