Şanlıurfa’da öfke: ‘Su pompası yok, kepçeyle boşaltılıyor!’

Selin vurduğu Şanlıurfa’da suyun çekilmesi için pompanın değil kepçenin kullanılması öfkeye neden oldu.

Fotoğraf: AA

Şanlıurfa’daki selde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi müteahhitlerinden’ diye ödüllendirdiği Halil Bağıban’ın şirketine 104 milyon 900 bin liraya ihale edilen Abide Kavşağı da sular altında kaldı.

Yurttaşlar, önlem alınmadığı ve etkili müdahale edilmediği gerekçesiyle bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti.

Beyazgül, yurttaşın tepki gösterip yuhalaması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla aracına binerek uzaklaştı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, paylaştığı bir videoyla müdahalenin yetersiz olduğunu vurguladı.

2.5 Milyon insanın yaşadığı #Şanlıurfa'da yapılan çalışma; kepçeyle su boşaltılıyor!



Takdiri milletimize bırakıyorum… pic.twitter.com/AxhsJE7wrn — Aziz AYDINLIK (@azizaydinlikchp) March 15, 2023

Bölgedeki bir yurttaş da, “Büyükşehir su çekme pompa vs olmadığı için kepçeyle bu su tahliye ediliyor. Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek duruma isyan etti.

An İtibariyle Urfa Abide Kavşağı Tüneli içerde 11 araç ve bir belediye otobüsü Var sabahtan beri büyükşehir su çekme pompa vs olmadığı için Kepçe ile bu su tahliye ediliyor sözün bittiği yerdeyiz #sanliurfa #selfelaketi #balikligol pic.twitter.com/nJpXoWmZWq — KELAYNAK KUŞU (@keleynak63) March 15, 2023

‘Doğal felaket değil’

Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu da tepkisini şöyle dile getirdi: “Bu doğal bir felaket değil! Aksine insan yapımı bir felaket! Yolsuz belediyeler, Düzensiz-plansız şehircilik politikaları, Ve kötü altyapı, Yağmur gibi doğal bir olayı işte böyle bir felakete dönüştürüyor. İktidarın yanlışlarının bedelini bu halk canıyla ve malıyla ödüyor.”