Selin teslim aldığı Şanlıurfa’da belediye başkanına protesto

Hem 6 Şubat depreminin hem de dün yaşanan sağanak yağışın vurduğu Şanlıurfa’da yurttaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü protesto etti.

Fotoğraf: Twitter

Beyazgül, yurttaşın tepki gösterip yuhalaması üzerine polis ve zabıta ekiplerinin yardımıyla aracına binerek uzaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde afet bölgesi ilan edilen Şanlıurfa’da, dün başlayıp bugün devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle dokuz yurttaş hayatını kaybetti.

Beyazgül, sağanaktan etkilenen sokaklardaki durumu gözlemlerken çevredeki yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Beyazgül, afetzede Şanlıurfalıların yuhalamaları ve sözlü tepkileri karşısında çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekiplerinin yardımıyla arazi tipi aracına ulaşarak bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada bir vatandaşın “Sen vatandaşa silah çek, ancak ona yararsın. Allah belanızı versin” diye bağırdığı duyuldu.

Beyazgül’e yönelik tepkiler orada bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.