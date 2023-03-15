Bütçede 2006’dan bu yana en yüksek aylık açık

Merkezi yönetim bütçe giderleri 389,4 milyar TL, bütçe gelirleri 218,8 milyar TL oldu. Böylelikle bütçe dengesi şubatta 170,6 milyar TL açık verdi. Bu, 2006’dan bu yana en yüksek aylık açık oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 azalarak 218 milyar 828 milyon liraya geriledi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 93,9 artışla 389 milyar 388 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat dönemindeyse bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 yükselerek 507 milyar 906 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 104,9 artarak 710 milyar 709 milyon liraya çıktı.

Vergi gelirleri 179,6 milyar liraya indi

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 170 milyar 560 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 202 milyar 802 milyon lira açık verdi.

Faiz dışı açık 10,9 milyar liradan 136,3 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri 252,8 milyar liradan 179,6 milyar liraya indi.

Kur Korumalı Mevduat’ın bütçeye doğrudan maliyeti şubatta 632 milyon lira oldu. Toplam maliyeti 94,7 milyar liraya çıktı.