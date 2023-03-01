Atılım Murat: Bütçe açığı, ilk tahminlerin üzerinde olabilir

Doğal gaz fiyatı 18 ayın en düşük seviyesindeyken, kömür fiyatı yılbaşından beri yüzde 50 düşmüşken, dün açıklanan İspanya ve Fransa rakamları, enflasyonun yapışkan olduğunu gösteriyor. Sadece bir hafta önce, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) tavan faizinin yüzde 3,5 olacağı yüzde 100 olasılıkla fiyatlanıyordu. Yüzde 4’lük tavan faiz olasılığı dün yüzde 90’a yükseldi.

Ülkemizdeki depremin maliyeti; iç borç, dış borç ve bağışlarla karşılanabilir. Yabancı kurumlardan beklediğimiz paralar gelmez. Kaldı ki, bu tarz kurumlar piyasa faizlerinin çok altından kaynak sağlayacak olsalar da, bunlar borçtur. Dünyada faizlerin daha da yükseleceği bir ortamda, dış borçlanmaya yüklenmek akıllıca olmayabilir. Geriye iç borçlanma kalıyor. Bütçede yerimiz var. Ancak bütçe açığı, deprem sonrasındaki ilk tahminlerin üzerinde olabilir.

Atılım Murat’ın yazısı