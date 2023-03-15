Fatih Altaylı’ya göre Muharrem İnce’yi ‘ak troller gazlıyor’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’li trollerin sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi destekleyen tweet’ler atarak ‘gazladığını’ yazdı.

Altaylı, bunların muhalefeti bölmek için yapıldığını vurguluyor.

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. (AA)

Muharrem İnce, partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştu. İnce, muhalefeti bölmekle ve seçimi ikinci tura bırakarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a avantaj sağlamakla suçlanıyor.

Fatih Altaylı, sosyal medyada kendisinin ve ‘Vole’ adlı bir spor hesabının yaptığı anketlerde Muharrem İnce’nin birinci sırada çıkmasına dikkat çekti.

İnce’ye AKP’li hesapların gaz verdiğini belirten Altaylı, bunların ‘sır’ olmadığını ve başlarında ‘Aslan gibi’ diye tanımladığı ancak ismini vermediği bir trolün olduğunu kaydetti.

Bu trol hesapların son dönemlerde İnce’yi destekleyen tweet’ler attığını yazan Altaylı şunlara dikkat çekti: “Bunu destekleyecek diğer unsurlar ve sokak röportajcıları da anında devreye giriyor. Sonuçta bir bölümü gerçek, bir bölümü sahte müthiş bir Muharrem İnce desteği ortaya çıkıyor.”

AKP’nin bu sosyal medya desteğinin sonucunun belirsizsizliğine dikkat çeken Altaylı, şimdiki amaçlarının muhalefeti bölmek olduğunu vurguladı.

Altaylı yazısının devamına şunu ekledi: “Ancak sandığa gidildiğinde ikinci tura kalanlar İnce ve Kılıçdaroğlu olursa emin olun çok gülerim. Ne de olsa düşük zekalı troll ordusu, bu gazla İnce’yi AK Parti’nin adayı zannetme potansiyeline sahip.”