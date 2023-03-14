Muharrem İnce, Nevşin Mengü’yü arayıp çıkışmış

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter’da bot hesapların lehine paylaşım yaptığını söylediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisini arayarak çıkıştığını söyledi.

Fotoğraflar: YouTube, AA

Twitter’de gündem olan etiketlerin sahte hesaplardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptayan Fake Trend Alert (Sahte Trend Uyarısı) isimli sayfa, İnce’yle ilgili bir etikete çok sayıda bot hesabın destek verdiğini duyurmuştu.

Dünkü yayınında gazeteci Nevşin Mengü de konu üzerine çalıştığını, hayvanlarını ve sığınmacıları hedef alıp asılsız paylaşımlar yapan hesapların İnce lehine paylaşımlar yaptığını aktardı. Mengü, kullanıcıların adlarını da değiştirdiklerini bildirdi.

Mengü, geçen günlerde bu bilgileri vermesinin ardından İnce’nin kendisini arayıp çıkıştığını anlattı: “Muharrem İnce cumartesi sabahı saat 10:30 gibi aradı ve ‘Senin elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun’ dedi. Ben de ‘Muharrem bey elimizde veri var’ dedim. İnce, ‘Yok ya, nereden olacak senin elinde veri’ dedi çıkıştı. Sonra ‘bana hem AK Partililer, hem de CHP’liler oy veriyor’ dedi.

Sinirlendi Muharrem bey. Biraz da ağır konuşacak gibiydi. ‘Tamam Muharrem bey’ dedim telefonu kapattım. Allah’ım… İyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, ‘Sana ne falan’ diye… Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, ‘Yok ya’ diyor. Acayip hal yani.”