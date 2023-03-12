Memleket Partisi, Muharrem İnce’nin adaylığını duyurdu

Memleket Partisi, cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oyuyla genel başkan Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yazılı açıklamasında, İnce’nin oy birliğiyle cumhurbaşkanı adaylığına seçildiğini belirtti.
Sayan, Memleket Partisi tüzüğünün 66. maddesi gereği bugün bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
“Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemleri 17.00’de sona erdi. Memleket sevdalıları oy birliğiyle Genel Başkan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak cumhurbaşkanı adayımızı belirledik.”
İnce, kararı Twitter’da alıntılayarak, şunları dedi: “Haydi arkadaşlar, gençler, kadınlar… Umudunuzu yeniden yeşertin Güzel günler göreceğiz Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz.”