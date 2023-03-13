İnce’nin dansı, parti yönetimine sıçradı

Memleket Partisi’nin İstanbul Fatih ilçe başkanlığı yönetimi genel başkan Muharrem İnce’yle özdeşleşen dansı yapıp Twitter’dan paylaştı.
İnce’nin ilk olarak seçim otobüsündeyken çalan bir şarkıya eşlik ederken yaptığı dans taraftarlarınca beğenilmişti. Parti binası önünde toplanan bir grup genç İnce’nin dansını yapmıştı.
İnce dün partisinin cumhurbaşkanı adayı ilan edildi.
Dans, parti yönetimine de sıçradı. İstanbul’un Fatih ilçesinde, parti yönetimi İnce’nin dansını yaparak video çekti. Memleket Partisi Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan, Twitter’dan paylaştığı videoya “Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik” not düşüldü.