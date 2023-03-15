BİSAM’a göre açlık sınırı asgari ücretin 730 lira üstünde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı şubatta 9 bin 234 lira, yoksulluk sınırıysa 31 bin 939 liraya çıktı.

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Ekonomik kriz derinleşirken asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor. Türkiye’de asgari ücret bu ay 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Bu miktar açlık sınırının bile altında kalıyor.

BİSAM, şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini paylaştı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık gereken harcama tutarı olan açlık sınırı aralık için 9 bin 234 TL’ye çıkarken, yoksulluk sınırıysa 31 bin 939 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BİSAM’ın ocak araştırmasına göre açlık sınırı 8 bin 782 liraya, yoksulluk sınırıysa 30 bin 379 liraya çıkmıştı.

Yetişkin bir erkeğin aylık beslenme gideri 2 bin 500 liraya yaklaştı

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 497 lira olduğu belirtilirken bu değerin yetişkin bir kadın için 2 bin 388, 15- 18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 604, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 744 lira olduğu kaydedildi.

Sadece süt ürünlerine günlük 100 lira gidiyor

Günlük harcamalarda aralıkta en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 115,41 liralık harcama gereksinimiyle oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için gereken minimum harcama tutarıysa 53,74 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 52 liraya ulaştı. Ekmek için gereken harcama tutarı günlük 23,4 lira, katı yağ ve sıvı yağsa 19,5 liralık masraf gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 7 TL; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,84 lira harcama gerektiği aktarıldı.