BİSAM’a göre açlık sınırı 8 bin 167 liraya yükseldi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 8 bin 167 lira, yoksulluk sınırıysa 28 bin 249 liraya çıktı.

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Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor. Türkiye’de asgari ücret bu ay 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Henüz yeni orana göre maaşlar cebe girmeden erimeye başladı.

BİSAM, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini paylaştı. Hesabın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 madde fiyatlarıyla İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BISAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldığı belirtildi.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık gereken harcama tutarı olan açlık sınırı aralık için 8 bin 167 TL’ye çıkarken, yoksulluk sınırıysa 28 bin 249 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BİSAM’ın ekim araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıkmıştı.

Yetişkin bir erkeğin aylık beslenme gideri 2 bin lirayı geçti

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 214 lira olduğu belirtilirken; bu değerin yetişkin bir kadın için 2 bin 104, 15- 18 yaş aralığındaki bir genç için 2 bin 303, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 546 lira olduğu kaydedildi.

Sadece süt ürünlerine günlük 100 lira gidiyor

Günlük harcamalarda aralıkta en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 99,91 liralık harcama gereksinimiyle oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarıysa 41,76 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 47.26 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 lira, katı yağ ve sıvı yağsa 18,37 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 6,92 TL; şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,51 lira harcama yapılması gerektiği aktarıldı.