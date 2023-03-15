Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi öğrencilere Nazi selamı

Dün oynanan liselerarası futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine karşı Nazi selamı verildiği görüldü.

Üsküdar Amerikan Lisesi, sadece bir öğrencinin selamı verdiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

İddiayı ilk olarak Twitter’da İzzet Stamati adlı bir kullanıcı dün akşam ortaya attı: “Bugün oynanan lisele arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları gol sevinçlerini Ulus Musevi Lisesi oyuncularına Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar.”

Tweet’in gündem olması üzerine Türk Yahudi Toplumu’nun Twitter hesabının üzerinden şu cevap yazıldı: “Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.”

Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 14, 2023

Türkiye’deki antisemitizmi haberleştiren Avlaremoz’un aktardığına göre konuyla ilgili Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencileri yorum yapmak istemezken veliler olayın meydana geldiğini doğruladı.

Avlaremoz’a göre okulun müdürü Funda Kara, öğrencilere çok üzgün olduklarını, Üsküdar Amerikan ve müsabakayı düzenleyen kurumda iletişimde olduklarını bildirdi.

Ayrıca Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle ‘gurur duyduğunu’ açıkladı.

Üsküdar Amerikan: Yanlış hareket

Olayın gündeme oturması üzerine Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Instagram hesabından yayınlanan açıklamada olay ‘bir öğreninin yanlış hareketi’ olarak nitelendi.

Kurum olarak ‘her türlü ayrımcılığın karşısında bulunulduğu’ yazılarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Nazi selam

Nazi selamı, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından partinin lideri Adolf Hitler’e itaati göstermek için benimsenen ve Alman ulusu ile savaş gayretine şükretmeyi ifade eden selam şeklidir. Bu selam, Avrupa’nın bazı ülkelerinde suç sayılırken; dünyada da büyük tepki çekiyor.

Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.