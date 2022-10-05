Avustralya’da ‘Nazi’ selamı veren taraftara futboldan ömür boyu men

Avustralya Kupası finalinde ‘Nazi’ selamı veren taraftara, futboldan ömür boyu men cezası verildi.

Bigotry overshadowed the Australia Cup final between Macarthur FC and Sydney United 58.



This includes nazi salutes, booing an Indigenous welcoming ceremony, and singing fascist songs plagued the final. pic.twitter.com/YdCv4Ojaqh — Colin Kaepernick 7️⃣ Was Exiled Exercising Rights (@RickStrom) October 3, 2022

Avustralya Futbol Federasyonu’nun açıklamasında, hafta sonu Sydney United ve Macarthur takımları arasında oynanan final karşılaşmasında, Nazi selamı verdiği tespit edilen bir taraftarın futboldan ömür boyu men cezası aldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı eylemi gerçekleştiren diğer taraftarların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve ‘ırkçılığa karşı sıfır tolerans’ politikasının sürdürüleceği vurgulandı.

Western Sydney Stadı’nda oynanan final maçında, eski adı ‘Sydney Hırvatistan’ olan ve ülkedeki Hırvat göçmenler tarafından 1958’de kurulan Sydney United’ın bazı taraftarları, ‘Her Zaman Hırvatistan’ pankartı açmış ve aralarından birkaçının Nazi selamı verdiği kamera görüntülerine yansımıştı.

Karşılaşmayı, tarihinde ilk kez bu turnuvada finale kalan Sydney United’ı 2-0 yenen Macarthur kazanmıştı.