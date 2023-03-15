Ekonomist Ash: Kılıçdaroğlu kazanırsa büyük miktarda Batı finansmanı dönecek

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanması halinde büyük miktarda Batı finansmanının geri döneceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere gidiyor. Yabancı bankalar ve Batılı yatırımcılar da seçimlerdeki farklı sonuçlara göre hazırlanıyor. AKP’nın uyguladığı politikalar sonucu Batılı yatırımcı ülkede yok denecek kadar az. Yabancı bankalar, AKP’nin kazanması halinde bunun devam etmesini öngörüyor. Ancak bankalar, muhalefetin kazanması durumunda da Batılı yatırımcıların döneceğini ve ekonomide olumlu bir hava eseceğini düşünüyor.

Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Timothy Ash de aynı fikirde.

Ash, Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda Türkiye’nin Batı cephesine yeniden kabul edileceğini söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyareti muhtemelen Washington ya da Brüksel olur. Büyük miktarda Batı finansmanı, yaklaşan Türk canlanmasıyla geri dönecek.”