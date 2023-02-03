Dev bankadan üç seçim senaryosu: AKP kazanırsa TL kaybeder

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye’deki seçim için üç farklı senaryoyu değerlendirerek, piyasalar için olası sonuçları öngördü.

Banka, seçimleri muhalefetin kazanması durumunda AKP iktidarında getirilen ‘sıra dışı’ uygulamaların yürürlükten kaldırılmasını bekliyor.

İktidarın devamındaysa kurum Türk Lirası’nda kademeli değer kaybı ve sıra dışı regülasyonlara daha fazla bağlılık öngördü.

ABD’li bankadan seçim senaryoları. (Reuters)

Farklı senaryoların Türk Lirası ve Türk varlıkları üzerindeki olası etkilerini değerlendiren ekonomistler, müşterilerine geçtikleri notta seçimlerin politika tercihlerini belirleyeceğinin altını çizdi.

‘TL’nin değer kaybetmesi muhtemel’

BloombergHT’nin aktardığına göre Morgan Stanley ekonomistleri, TL’nin orta vadede her senaryoda değer kaybetmesinin muhtemel olduğunu ama geleneksel politikaların daha olumlu olacağını kaydetti.

Hisse tarafındaysa ekonomistler, geçen yılki güçlü performansın ardından Borsa İstanbul endekslerindeki dalgalı seyre dikkat çekti.

Raporda, gelecekteki ekonomi politikalarının farklı seçim sonuçlarına göre değişebileceği ve bu durumun hisse performanslarını da etkileyeceği öngörüldü. Ekonomistler bu durumun uzun vadede hisse yatırımını zorlaştırdığını belirtti.

Seçimler risk primini artıracak

Tahvil tarafı içinse, seçimlerin risk primini artırdığı ifade edildi. Seçim sonrası ortaya çıkabilecek belirsizliğin politik bir ‘eylemsizliğe’ sebebiyet verebileceği, geleneksel politikalara dönüşünse kısa vadede olumlu etki yaratacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığını Erdoğan, parlamentoyu muhalefet

Ekonomistler cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan, parlamentoyu muhalefetin kazandığı senaryoda ‘dövizde büyük bir ön düzeltme’ uyarısında bulundu.

Öte yandan bu senaryoda 2024’te enflasyonun yüzde 35-40 seviyesinde süreceğini ve daha düşük büyüme kaydedileceğine yer verildi.

Ekonomistler bu sonucun politika faizinde bazı ayarlamalarla sonuçlanabileceğini, ‘sıra dışı’ regülasyonlarınsa büyük ölçüde değişmeyeceğini öngördü.

Erdoğan’ın kesin zaferi

Erdoğan’ın kesin zaferi durumunda ekonomistler TL’de kademeli değer kaybı, düşük faizlerin devamı ve sıra dışı regülasyonlara daha fazla bel bağlanmasını bekliyor.

Muhalefetin kesin zaferi

Muhalefetin kesin zaferi senaryosundaysa beklenti regülasyonların yürürlükten kaldırılması, Merkez Bankası bağımsızlığının güçlendirilmesi ve politika faizinin ‘ciddi bir şekilde yükseltilmesi’ yönünde oldu.