Goldman Sachs ve JP Morgan’ın öngörüsü: Türkiye’de seçim sonrası faizler artacak

ABD merkezli yatırım bankaları JP Morgan Chase & Co. ve Goldman Sachs, Türkiye’de seçimler sonrasında politika faizinin yüzde 30’un üstüne çıkmasını bekliyor.

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MB, kur krizini tetikleyen 2021 eylül-aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra MB, ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Banka bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle eylülde 100, ekimde 150 baz puanlık indirim gelmişti. Kasımda da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Seçimlere kadar bu politikada değişiklik beklenmiyor. Ancak Batılı ülkelerin bankaları gözünü seçim sonrasına dikmiş durumda.

Bloomberg ajansından Beril Akman’ın haberine göre bankalar bu konuya ikiye bölünmüş durumda.

Ancak JP Morgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarının öngörüsü, seçim sonrasında politika faizinin yüzde 30’a ya da mevcut seviyenin üç katına çıkaracağı yönünde.

Bu bankalara göre MB, son yıllarda görülmemiş oranda bir artışa gidebilir.

Reuters’a göre İspanya merkezli banka BBVA CEO’su Onur Genç de benzer fikirde. Genç, konuyla ilgili ”Türkiye’de belirsizlikler azaldığında faiz ve mevduatların artmasını bekliyoruz” dedi.