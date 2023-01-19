Merkez Bankası’ndan yılın ilk faiz kararı: Yüzde 9’da sabit bıraktı

Merkez Bankası (MB) yılın ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi. Yüzde 9’da sabit bıraktı.
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Yaramazlara biraz batar!
Yargıtay başkanı, İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasağın Yargıtay’a gelmeden istinaf mahkemesinde kesinleşebileceğini söyledi.
Gişede büyük başarı yakalayan korku filmi M3GAN’ın ikincisi çekiliyor. ‘M3GAN 2.0’ olarak duyurulan film, 17 Ocak 2025’te gösterime girecek.
Merkez Bankası (MB) yılın ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi.
Eski başbakan AKP’li Binali Yıldırım ’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın karşısına valiyi ve il jandarma komutanını dizmesi gündem oldu.
Boston Dynamics, 2013’ten beri üzerinde çalıştığı insansı robot Atlas’ın, şantiyede yeni marifetlerini sergilediği bir videoyu paylaştı.
Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söyledi.
Mansur Yavaş çevresi, HDP’li seçmenlerin desteği hakkında Kübra Par’a attığı anket sonuçlarını bu kez Fatih Altaylı’ya gönderdi.
Arınç, 2010’daki oylamaya BDP’nin katılmadığını ve parti kapatmayı zorlaştıran maddenin geçmediğini söyledi. Oylamada AKP fire vermişti.
‘Üç Günlük Dünya’ adlı komedi filmi üç yıl önce boşanan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder’i bir araya getiriyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım” dedi.