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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan yılın ilk faiz kararı: Yüzde 9’da sabit bıraktı

Merkez Bankası (MB) yılın ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi. Yüzde 9’da sabit bıraktı.

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M3GAN’ın devam filmi geliyor

Gişede büyük başarı yakalayan korku filmi M3GAN’ın ikincisi çekiliyor. ‘M3GAN 2.0’ olarak duyurulan film, 17 Ocak 2025’te gösterime girecek.