Vadeli işlemler: TL’de sert değer kaybı bekleniyor

Döviz işlemcileri, 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra TL’nin dolar karşısında sert şekilde değer kaybetmesini bekliyor. Bu beklenti vadeli işlemlere de yansıdı.

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TL, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle geçen yıl dolar karşısında yüzde 30 değer yitirdi. Kur, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasından sonra para politikasının değiştiği 20 Mart 2021‘den bu yanaysa yüzde 160 yükseldi.

Dolar kuru son dönemde yatay seyretse de bu Merkez Bankası’nın piyasalara müdahaleleriyle sağlanabiliyor. Banka, kuru dizginlemek için 2022 boyunca ‘arka kapıdan’ piyasaya 108 milyar dolarlık müdahalede bulundu. Hükümet de kur korumalı mevduat gibi uygulamalarla buna destek oluyor.

Piyasalarsa 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun çıkıp çıkmayacağını izliyor.

Hafta başında muhalefetteki altı siyasi parti ve çıkaracakları ortak adayın seçim beyannamesini oluşturacak politika metni yayımlandı. Ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağına dikkat çekilen metinde, Merkez Bankası’nın da yeniden Ankara’ya taşınarak asli görevlerine geri döneceği belirtildi.

Dolar/TL 25’e çıkabilir

Bloomberg ajansının vadeli işlemler üzerinden analizine göre, seçimden sonra sabit seyrin bozulması ve TL’nin değer kaybetmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilse de, muhalefet seçimi kazansa da bu değişmeyecek. Buna göre vadeliler, yüzde 60 olasılıkla dolar/TL’nin yıl sonunda 25’e kadar yükseleceğini gösteriyor.

Bloomberg’e konuşan TD Menkul Kıymetler Başkanı ve Stratejist Cristian Maggio, Türkiye’nin yapısal sorunlarının olduğuna işaret ederek, uzun vadeli eğiliminin kaçınılmaz olarak zayıf TL olduğunu söyledi. Maggio, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda Türkiye’nin temellerinin neredeyse kesin olarak daha da kötüleşeceğini ve bunun mali istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Bloomberg, muhalefetin geçen günlerde açıkladığı ortak mutabakat metnine atıfta bulunarak merkez bankasının bağımsız hale getirilmesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesinin sağlanması gibi çeşitli reformlarda bulunacağını da hatırlattı. Maggio, buna rağmen TL’nin yine de değer kaybedeceğini öngördü. Buna gerekçe olarak da Türkiye’nin devasa cari işlemler açığı, dış borç yükü ve zayıf rezervlerini öne sürdü.