Merkez Bankası kuru tutmak için bir yılda 108 milyar dolar sattı

Bloomberg’ün hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (MB) dolar kurunu dizginlemek için 2022 boyunca ‘arka kapıdan’ piyasaya 108 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor. Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, MB’nin döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.

Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü.

Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası 2022’de döviz kuru piyasalarına 108 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti.

Bu, aylık 9 milyar dolar harcandığı anlamına geliyor.