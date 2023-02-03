Meclis’te konuşulan KONDA anketi: HDP desteklerse Kılıçdaroğlu farklı kazanır

Meclis koridorlarında konuşulduğu belirtilen KONDA anketine göre HDP’nin ilk turda destek vermesi halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı yüzde 58-60 oranla cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağı öne sürüldü.

Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu, HDP desteğiyle rahat kazanıyor. (CHP)

Kuliste konuşulanlara göre Kılıçdaorğlu, HDP desteği olmadan da birinci turda kazanıyor. Söz konusu iddia KONDA’ya dayandırılınca gazeteci Murat Yetkin, araştırma şirketinin yöneticisi Bekir Ağırdır’a ulaştı.

Yetkin’e göre Ağırdır şunları kaydetti: “Düzenli anket yapıyor, bütün eğilimleri izliyoruz. Ama seçimden önceki perşembe günü dışında, abonelerimizden başka kamuoyuna açıklama ve raporlama yapmıyoruz. O nedenle hakkımızda kamuoyunda çıkan veriler hakkında doğru ya da yanlış yorumunda bulunmuyoruz.”

Ancak Ağırdır, HDP desteği olmadan seçimlerin ikinci tura kalacağını vurguladı: “Şunu görüyoruz ki geniş muhalefet ittifakı olmaksızın birinci turda kazanmak henüz mümkün görünmüyor.”

HDP desteğiyle kazanır

KONDA yöneticisinin söylediklerine dikkat çeken Yetkin, “Burada anahtar ifade ‘geniş muhalefet ittifakı.’ KONDA anketinde sadece altılı masanın değil, HDP dahil geniş anlamda muhalefetin yüzde 58-60 gibi bir potansiyeli görülüyor” dedi.

KONDA’nın araştırmasından sızanları da anlatan Yetkin, şu bilgileri paylaştı: “KONDA araştırmasında görülen, kabaca yüzde 40 Cumhur İttifakı, yüzde 45 Altılı Masa ve yüzde 15 diğer muhalefetin oy potansiyeli bulunduğudur. Bu durumda yüzde 10-12 aralığında olduğu varsayılan HDP’nin desteği olmadan diğer iki ittifak da ilk turda yüzde 50+1’i tutturup seçilemiyor. Bu durumda 14 Mayıs’ta yapılacak seçim Meclis yapısını belirleyecek ama cumhurbaşkanı seçimi 28 Mayıs’a kalacak. Yani o yüzde 58, KONDA anketine göre HDP’nin oy vermeyeceği altılı masa adayına değil, verebileceği ‘geniş muhalefet’ adayına gidecek gibi.”