HDP adayının eli kulağında

HDP cumhurbaşkanı adayını bu hafta açıklayabilir.
HDP geçen ay seçime kendi adayıyla gireceğini duyurmuştu.
Altılı masanınsa adayını 13 Şubat’ta açıklaması bekleniyor.
Meclis’te BBC Türkçe’ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, adaylarını ‘şubat ayının ilk haftası’nda, yani altılı masanın adayından önce açıklayabileceklerini söyledi.
Adaylarını açıklamak için ‘millet ittifakı’nın 13 Şubat toplantısını beklemek gibi bir düşünceleri bulunmadığını belirten Buldan, oluşturdukları isim havuzundan bir adayın belirleneceğini kaydetti.
Buldan, “Aday bir kadın olabilir mi?” sorusuna “O henüz belli değil” yanıtını verdi.