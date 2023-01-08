Pervin Buldan: HDP, kendi ittifaklarıyla adayını çıkaracak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün Kars’ta yaptığı ‘HDP kendi adayını çıkaracak’ açıklamasını Iğdır’da da tekrarladı. Buldan, HDP’nin ittifaklarıyla ortak aday çıkaracağını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan. (AA)

Partisinin Iğdır il kongresinde konuşan Buldan, Kars’ta yaptığı ve çok konuşulan adaylık açıklamasını tekrarladı.

HDP‘nin seçimlere kendi adayı ile gireceğini bir kez daha tekrarlayan Buldan, “HDP niye aday çıkarmasın” diye sorduktan sonra şunları kaydetti:

*Herkesin gözü HDP’de yani bizde, aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı, Millet İttifakını destekleyecek mi desteklemeyecek mi? HDP’nin stratejisi yerel seçimlerdeki gibi mi olacak yoksa yeni bir hedefi mi var, yeni bir strateji mi belirlenecek? Dün Kars’ta bir açıklama yaptım, HDP kendi adayını açıklayacak ve kendi adayıyla seçimlere girecek dedim, dünden beri tartışılan tek mesele HDP’nin aday çıkarıp çıkarmayacağı meselesi.

‘HDP HDP kendi ittifaklarıyla adayını çıkaracak’

*HDP niye aday çıkarmasın? HDP’in sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? HDP bir siyasi parti değil mi, seçimlere girme hakkı var mı yok mu? Bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iradesine sahip mi değil mi? Bütün bunları göz önünde tutarak bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifakları ile birlikte adayını çıkaracak.

*Emek ve Özgürlük İttifakı, kadın ittifakı, Kürt ittifakı, demokrasi güçlerinin ittifakıyla birlikte HDP’nin aday çıkarması elbette ki bazılarının hem hayallerini hem de ileriye dönük bütün bu yapacakları stratejiyi alt üst edecek. Şunu özellikle belirtmek isterim ki Kürt halkı ve dostlarına cezaevlerini ve mezarlığı reva görenler kaybetmeye mahkumdur. Kürt halkını siyasi bir irade olarak tanımayanlar, Kürt halkı ile birlikte yanındaki dostlarını, ittifaklarını, bileşenlerini bir irade olarak görmeyenler kaybetmeye her zaman için mahkumdur.

*İşte bu yüzden bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP ilkeleri ve mücadelesini her zaman için ön planda tutan ve halkın gerçek anlamda kendi mücadelesini, kendi direnişini, kendi siyasetini her zaman için dikkate alan bir partidir. Halkların Demokratik Partisi bu ülkede bir iradedir, irade olmaya devam edecektir. Özellikle AKP-MHP ittifakının başta Kürtler olmak üzere tüm demokrasi güçlerine, ötekileştirilenlere, ezilenlere, yok sayılanlara karşı zulmünü, zorunu, baskısını ve şiddetini asla unutmayalım.

Buldan’ın önceki açıklaması

Partinin Kars il örgütü dördüncü olağan kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını ve HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söylemişti:

“Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne cumhur ittifakıyla ne millet ittifakıyla herhangi bir ortaklığımız var. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var, bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir.”