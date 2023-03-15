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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: İktidarımızda protesto suç olmayacak, sükunetle eğileceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde protestonun suç olmayacağını vurguladı.

Fotoğraf: CHP

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla bölgeye gelen Kılıçdaroğlu, yönetimin eksiklerine dikkat çekerek, “Ölümlere yol açanlara ‘Güle güle’ demek zorundayız” dedi.

Bir kişi Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında “Burası siyaset yeri değil, acımız var” dedi.

Protesto edilmesine dair Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, bunun organize bir iş mi yoksa vatandaşın doğal tepkisi mi olup olmadığını bilmediğini belirterek, şunları dedi:

“AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, millet ittifakının iktidarında protesto suç olmayacak. Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın önünde. Belediyelerimiz sahada olacak, gerekeni yapacağız.”

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