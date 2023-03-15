AKP’de Yanık ve Zengin hedefte: Parti yönetimine sessizlik talimatı

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) AKP’ye destek için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’den gelen itirazlar parti tabanında tepkilere yol açtı.

AKP Genel Merkezi bu konudaki sessizliğini korurken parti yönetiminin 6284 Sayılı Kanun hakkında görüş bildirilmemesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

YRP cumhur ittifakına katılmak için 6284’ün değiştirilmesini şart koşmuş ve talebin AKP tarafından kabul edildiğini savunmuştu.

Talebe ilk itiraz Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’tan gelmiş ve Yanık kanunun tartışmaya açılmasını ‘kabul edilmez’ bulmuştu. AKP içinden bu talebe ikinci itiraz ise partinin grup başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti. Zengin Meclis’teki konuşmasında “6284 kırmızı çizgimizdir” demişti.

Yanık ve Zengin’den gelen itirazlar kadın örgütleri tarafından samimi bulunmazken İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme süreciyle benzerlikler olduğu dile getirildi.

Diken’in edindiği bilgilere göre AKP’lilerin seçim sürecinde sosyal medyada paylaşımlar için kurduğu, bakan ve milletvekillerinin de dahil olduğu Whatsapp gruplarında ve sosyal medyada Yanık ve Zengin’e büyük tepki oluştu.

Özellikle erkek kullanıcıların tepkisinin odağına oturan iki ismin, ‘AKP’ye ve ittifaka zarar verdiği, dayatmada bulundukları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları dışında hareket ettikleri’ savunuldu.

Whatsapp gruplarında Zengin ve Yanık’a tepki gösterenlere ‘sakin olunması’ yönünde parti yöneticilerinden çağrılar geldi. Öyle ki bazı AKP’liler Yanık’ın bir daha bakan, Zengin’in ise vekil olmaması gerektiğini savundu.

AKP’nin sosyal medya hesaplarından Misvak da Zengin ve Yanık’ın AKP’ye zarar verdiği yönünde bir video paylaştı.

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Mehmet Ali Önel de hem sokak köpeklerini hem de 6284’ü hedef aldı ve “Özlem Zengin ve ekibi acaba Ak Parti’ye kaç puan kaybettirmiştir” diye sordu.

İslamcı yazar Abdurrahman Dillipak, da “Kırmızı çizgliye sandıkta kırmızı kart!” diye yazdı.

Öte yandan iletişim gruplarında ve sosyal medyada 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu da hedef alınmaya başlandı. Paylaşımlarda ve gruplardaki sohbetlerde bu kanun için de “Ayrı bir dert” dendi.

Diken, AKP Genel Merkezi bu konudaki sessizliğini korurken parti yönetiminin 6284 Sayılı Kanun hakkında görüş bildirilmemesi yönünde talimat verdiğini öğrendi.