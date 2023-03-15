Akşener: 13’üncü cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

Meral Akşener. (AA)

Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren ‘millet ittifakı’nın mutabakat metnine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘uygun zamanda’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi:

*Biz, dün neredeysek bugün de oradayız. İnatla ve ısrarla bugün de biz hâlâ buradayız. Yılmadan yıkılmadan dimdik ayaktayız. Biz, milletin sesi olacağımıza söz verdik. Biz, millet iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik.

*Biz, aziz milletimize, bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Yılmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik, sözümüzden dönmedik. Nitekim 6 Mart’ta da milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk.

‘Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlam’

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenleri de Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenleri de Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık.

*Bu yol, birliğin yoludur. Bu yol, istikbalin yoludur. Bu yol, milletin yoludur. İYİ Parti gururla sunar; bu yol, kazanmanın yoludur. Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır.

*Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yanında dimdik duran cumhurbaşkanı yardımcıları sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş ile birlikte Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı, sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.