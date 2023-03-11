Akşener, Ali Sunal’ın konuşmasını alıntıladı: Bu normale hep birlikte döneceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin deprem yönetimini eleştiren Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal’ın konuşmasını alıntılayarak “Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti… İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz…” dedi.

Meral Akşener. (AA)

Komedi skeç programı Güldür Güldür’ün sunucusu Ali Sunal, cumartesi günkü bölümde iktidarın deprem yönetimini açık ve sert sözlerle eleştirmişti.

Akşener, Twitter’dan Sunal’ın konuştuğu anlara dair bir paylaşımı alıntılayarak şunları dedi: “Ne yazık ki çok haklı bir konuşma… Ancak beceriksizliği, bilgisizliği ve liyakatsizliği bize “normal-miş” gibi dayatan bu düzen, vaktini çoktan tamamladı. Artık vakit; aklın, bilimin ve hakkaniyetin gereğini yapma vakti… İşte esas olan bu normale hep birlikte döneceğiz…”