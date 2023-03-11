Ali Sunal, açtı ağzını yumdu gözünü: Bundan sonra normal olan hesap sormak

Komedi skeç programı Güldür Güldür’ün suncusu Ali Sunal, iktidarın deprem yönetimini açık ve sert sözlerle eleştirdi: “Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak.”

Görsel: Show TV

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür‘ün bugünkü bölümünün açılışında konuşan Ali Sunal, şunları dedi:

*11 ilimizde hissedilen deprem felaketinde 10 binlerce insan hayatını kaybetti, 100 binlerce insan ailesini kaybetti. Milyonlarca insan evini, arkadaşlarını, anılarını, geçmişini, şehrini kaybetti ve 85 milyonun yüreği yanıyor. Bu yangın hiçbir zaman sönmeyecek. Buna emin olabilirsiniz.

*Depremin üzerinden haftalar geçti ve herkes artık normalleşmenin peşinde. Peki nedir bu normal? Nasıl bir normalleşmenin peşindeyiz?

*Mesela fay hattına binalar yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınmış mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir?

*Çürük binalara imar affı vermek normal midir mesela? Veya böyle bir zamanda çadır satmak normal mi? 1000’lerce insanı göz göre göre ölüme göndermek normal mi?

*Böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip “Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum” deyip istifa etmemesi normal midir sizce?

*Hayır efendim. Böyle bir normal yok. Bu normal değil. Artık biz bu ‘normal’e dönmeyeceğiz. Bundan sonra normal olan tüm sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan, her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan nasıl önleyeceğimizi anlatan bilimi dinlemektir.

*Artık normal olan, yetki veren kişinin bir işi akrabasına, ailesine, partilisine, ortağına, arkadaşına yaptırması değil; uzman olana yaptırmasıdır. Atatürk’ün de dediği gibi, “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

*Biz umutluyuz. Bu normal bir gün gerçekleşecek, buna inanıyoruz ama o gün gelene kadar gördüğümüz bütün hataların üstüne mizah büyüteciyle bakmaya devam edeceğiz.