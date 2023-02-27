Erdoğan, ‘helallik’ istediği Adıyaman’da para dağıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘helallik’ istediği deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklara para dağıttı.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Bugünse Adıyaman’a giden Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istemişti.

Kentteki AFAD merkezinden sonra Gölbaşı ilçesindeki konteyner bölgesine giden Erdoğan, burada basın açıklaması düzenledi.

Konuşmasında “Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır” diyen cumhurbaşkanı, sonrasında yurttaşların yanına giderek bariyer arkasından çocuklara para verdi.

Daha sonra da alandan ayrıldı.