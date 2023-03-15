HDP’den AYM’ye yeni başvuru: Davayı seçim sonrasına bırakın

Kapatma davası için 11 Nisan’da sözlü savunmya hazırlanan HDP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir kez daha başvurarak kararın seçim sonrasına bırakılmasını istedi.

HDP’nin daha önceki başvurusu mahkeme tarafından reddedilmişti.

HDP, AYM’ye yeniden başvurdu. (HDP)

Türkiye bir yandan 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanırken HDP hakkındaki kapatma davasında da süreç işlemeye devam ediyor. Milletvekili adaylarının kesin listesinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edileceği son tarih olan 9 Nisan’dan iki gün sonra parti sözlü savunmasını yapacak.

Parti yönetimi bir yandan da kapatma davasının seçimlerin sonrasına bırakılması için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Daha önce de yüksek mahkemeye başvuru yapan HDP, yeni bir başvuru ile bu talebini yineledi.

HDP’nin yazılı açıklamasında “Eş genel başkanlar ve onlara destek sunacak parti kurullarının ve uzmanların seçim gündeminden alıkonarak savunmaya odaklanmasının müvekkil parti aleyhine sonuç doğuracağı” nedeniyle kararın seçim sonrasına bırakılması istendi. HDP ayrıca sözlü savunmanın da seçim sonrası yapılması talep etti.

HDP’nin AYM’ye verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

*Listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş, bir bütün olarak milletvekili adaylarının seçilme hakkı ellerinden alınmış olacaktır. Böylesi ağır tablo sadece parti için değil, aynı zamanda milyonlarca yurttaşın iradesinin parlamentoya yansımaması gibi demokrasi için ağır sonuçlara da yol açacaktır.

*Müvekkil partiyi ‘Kırk katır mı, kırk satır mı’ şeklinde formüle edilebilecek ikilemde tercih yapmaya zorlamak hukuki güvenlik ve serbest ve yarışmacı seçim ilkelerini de ortadan kaldıracaktır.

*Müvekkil parti aleyhine açılan kapatma davasının da parti temsilcileri (eş genel başkanları) tarafından 11 Nisan 2023’te yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın tarihinin 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini ve talebimizin temel gerekçesi olan seçim tarihi de gözetilerek mümkün olan en kısa zamanda karara bağlanarak tarafımıza tebliğine karar verilmesini talep ederiz.