Naci Görür, ‘9 şiddetindeki deprem’e açıklık getirdi: Büyüklük ile şiddet farklı şey

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’daki depremin 9 şiddetinde olacağı ifadesine açıklık getirdi.

Naci Görür. (Youtube)

Twitter’da başka kaynaklardaki açıklama ve görüntülerden kısa bilgilerle ‘haber’ veren mecralar, Görür’e dayandırarak, İstanbul’u etkilemesi beklenen Marmara depreminin 9 şiddetinde olacağını aktardı.

Bunun üzerine endişeye kapılan takipçileri, Görür’ü soru yağmuruna tuttu. Konuya dair bilgi veren Görür, büyüklük ile şiddetin ayrı şeyler olduğunu belirtti.

Görür, devamında şunları kaydetti: “İstanbul’da 7 mertebesinde bir deprem olursa Marmara kıyılarında birçok yerde depremin şiddeti 9 olur. Eğer kıyıdan uzaklaşır ve lstrancalara giderseniz şiddet 5 veya 6’ya düşer.”

İSTEK ÜZERİNE BİR AÇIKLAMA: Bir çok arkadaş hayretler içerisinde “Hocam siz hiç Marmara’da depremin şiddetinin 9 olduğunu söylediniz mi ?”diye soruyorlar ve benim söylediğime de inanmadıklarını söylüyorlar. Anlaşılan bu kadar uğraşımıza rağmen bazı şeyleri anlatamamışız. Depremin — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 15, 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti

Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetinin 11’e ulaştığını belirtmişti.