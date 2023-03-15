Erdoğan: ‘Önce vatanım ve milletim’ diyen herkesle iş birliği yolları arayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın yollarını arayacağız” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Depremden hemen sonra deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız çalışmaları koordine etmeye başladı.

*Türkiye bu depremde dünyada görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Buna rağmen vatandaşlarımız serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır.

*Deprem bölgesini yaşanabilir hale getirdik.

*Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşan, sadece konuşan, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız.

*(Muhalefete) Biz kentsel dönüşümden bahsediyoruz ama siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz. O ayrı.

*Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs’ta size verir.

*Birileri masadan kalktı sonra tekrar oturdu veya oturtturuldu. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP’li iki belediye başkanını da işin içine katarak adayını ilan ettiler.

*(Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı.

*Sonunda ‘Bay bay Kemal’ birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi.

*(Kılıçdaroğlu’na) EYT’yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum.

*Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız.

*Altılı koalisyon ne yaptı, biz ne yaptık… (Erdoğan, toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrıldığını açıkladığı konuşmasını merkeze alan bir video oynattı.)

*Türkiye’nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor.

*Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız.