Demirtaş’tan başsağlığı mesajı: Bunlardan kurtulmaya az kaldı

Selde yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘talan iktidarının acı faturasının ödendiğini’ vurguladı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Şanlıurfa ve Adıyaman’da oluşan sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, beş kişiyse kayıp.

Şanlıurfa’daki selde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi müteahhitlerinden’ diye ödüllendirdiği Halil Bağıban’ın şirketine 104 milyon 900 bin liraya ihale edilen Abide Kavşağı da sular altında kaldı.

Demirtaş, ‘bu kadar yıkımın yaşanmayabileceğini’ söyledi. Demirtaş’ın ilgili paylaşımı şöyle:

“Selde yaşamını yitiren kardeşlerime Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu kadar yıkımı, bu kadar acıyı yaşamayabilirdik. Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor. Bunlardan kurtulmaya az kaldı.”

Selde yaşamını yitiren kardeşlerime Allah'tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.



Bu kadar yıkımı, bu kadar acıyı yaşamayabilirdik. Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor.



Bunlardan kurtulmaya az kaldı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 15, 2023

Bir de Kürtçe paylaşım yapan Demirtaş, “Bu zulmü hak etmiyoruz. Gelin çok çalışıp bu yağma ve talan sisteminden kurtulalım” dedi.