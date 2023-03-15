Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan başsağlığı mesajı: Bunlardan kurtulmaya az kaldı

Selde yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘talan iktidarının acı faturasının ödendiğini’ vurguladı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Şanlıurfa ve Adıyaman’da oluşan sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, beş kişiyse kayıp.


Şanlıurfa’daki selde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dünyanın en iyi müteahhitlerinden’ diye ödüllendirdiği Halil Bağıban’ın şirketine 104 milyon 900 bin liraya ihale edilen Abide Kavşağı da sular altında kaldı.

Demirtaş, ‘bu kadar yıkımın yaşanmayabileceğini’ söyledi. Demirtaş’ın ilgili paylaşımı şöyle:

“Selde yaşamını yitiren kardeşlerime Allah’tan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu kadar yıkımı, bu kadar acıyı yaşamayabilirdik. Niteliksiz, beceriksiz talan iktidarının acı faturası ödeniyor. Bunlardan kurtulmaya az kaldı.”

Bir de Kürtçe paylaşım yapan Demirtaş, “Bu zulmü hak etmiyoruz. Gelin çok çalışıp bu yağma ve talan sisteminden kurtulalım” dedi.

Kılıçdaroğlu Şanlıurfa’da: Ölümlere yol açanlara ‘Güle güle’ demek zorundayız

Şanlıurfa’da öfke: ‘Su pompası yok, kepçeyle boşaltılıyor!’

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener’le selin vurduğu bölgeye gidiyor

Selin teslim aldığı Şanlıurfa’da belediye başkanına protesto

Adıyaman ve Şanlıurfa’da sel: 14 kişi hayatını kaybetti

Abide Kavşağı sele teslim: Ödüllendirdiler, boyadılar, tıkandılar

SON HABERLER

Afet fonu teklifi Meclis’ten geçti

‘Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Akşam Postası / 15 Mart 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.